"A Roma si aspettano qualcosa", così gli aviatori di Sigonella cercavano di estorcere denaro all'amministratore di Ciancio (Di domenica 17 ottobre 2021) "A Roma si aspettano qualcosa". Messi da parte giri di parole e allusioni, il messaggio era chiaro: bisognava pagare qualcuno al ministero per far sì che i terreni espropriati venissero valutati a un prezzo maggiore rispetto a quello di mercato. L'inchiesta che ha scosso l'Aeronautica militare, con l'arresto per induzione alla corruzione del tenente colonnello Matteo Mazzamurro e del luogotenente Giuseppe Laera nell'ambito di una procedura di esproprio legato a lavori alla base Nato di Sigonella a Catania, potrebbe allargarsi. Il sospetto della procura di Catania è che quello denunciato dal commercialista Michele Massimiliano Micale, legale rappresentante della Sater, società dell'editore de La Sicilia Mario Ciancio Sanfilippo, possa essere soltanto una delle manifestazioni di un sistema che ...

