A novembre esce “Manifesto”, nuovo album di Loredana Bertè (Di domenica 17 ottobre 2021) Loredana Berté annuncia l'uscita di un nuovo album di inediti per venerdì 5 novembre. Il progetto esce per Warner Music e il titolo dell`album è "Manifesto". La cover del disco è già simbolica e allo stesso tempo narrativa e per dare solo una piccola anticipazione sui contenuti e il concept del disco Loredana fa sua una frase di Alda Merini à "ma da queste profonde ferite usciranno farfalle libere". Per Loredana Berté da settembre 2020 ad oggi è stato un anno ricco di attività e riconoscimenti a 360gradiu tra tv, cinema e musica.Sul palco dell`Arena di Verona ha ricevuto un Premio Speciale "per la sua trasversalità, in quanto è riuscita a volare su cinque decenni con i suoi successi e ad unire - come nessun altro ha fatto - diverse ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 17 ottobre 2021)Berté annuncia l'uscita di undi inediti per venerdì 5. Il progettoper Warner Music e il titolo dell`è "". La cover del disco è già simbolica e allo stesso tempo narrativa e per dare solo una piccola anticipazione sui contenuti e il concept del discofa sua una frase di Alda Merini à "ma da queste profonde ferite usciranno farfalle libere". PerBerté da settembre 2020 ad oggi è stato un anno ricco di attività e riconoscimenti a 360gradiu tra tv, cinema e musica.Sul palco dell`Arena di Verona ha ricevuto un Premio Speciale "per la sua trasversalità, in quanto è riuscita a volare su cinque decenni con i suoi successi e ad unire - come nessun altro ha fatto - diverse ...

Advertising

R4Passion : RT @fabrimilan65: #Adele ha pubblicato il nuovo singolo “Easy On Me', il 19 novembre arriverà il nuovo album “30”, il quarto in studio. I… - loriscarusolibe : Il 3 di novembre esce il film (postumo) di #gigiproietti - starksafiin : @voidxloki @_amantedelcine_ SENTI SIAMO AL 17 OTTOBRE E ESCE IL 3 NOVEMBRE - girpell : ma no che l’11 NOVEMBRE esce il film su #Ibrahimovic ?? dovrò vederlo assolutamente. - fabrimilan65 : RT @fabrimilan65: #Adele ha pubblicato il nuovo singolo “Easy On Me', il 19 novembre arriverà il nuovo album “30”, il quarto in studio. I… -