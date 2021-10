A Milano nuova sede Snam con progetto Symbiosis (Di domenica 17 ottobre 2021) "Si è abituati a pensare a un edificio come un luogo in cui più in alto si va è più si trovano spazi e persone importanti, ma il nuovo edificio Snam non è così: guarda il suo centro, perché lì ci sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 ottobre 2021) "Si è abituati a pensare a un edificio come un luogo in cui più in alto si va è più si trovano spazi e persone importanti, ma il nuovo edificionon è così: guarda il suo centro, perché lì ci sono ...

Advertising

ItaliaViva : Buon lavoro ad @AlessiaCappello, nominata assessore al lavoro e allo sviluppo economico del Comune di Milano nella… - Agenzia_Ansa : È atterrato alle 7.35 il primo volo Ita AZ 1637 Milano Linate-Bari. Sulla pista dell'aeroporto di Bari Palese il ba… - Ryu_chan777 : RT @DamianoAfrifa: Bel servizio di @raicinque sulla nuova programmazione de @laVerdiMilano, con @alondradlp è il Direttore Generale e Artis… - alondradlp : RT @DamianoAfrifa: Bel servizio di @raicinque sulla nuova programmazione de @laVerdiMilano, con @alondradlp è il Direttore Generale e Artis… - apavo75 : RT @beat_oven: Milano: corteo no green-pass non autorizzato dei Purissimi di Sinistrasinistra... I no green-pass non erano quelli di Forza… -