A che ora inizia Cuori: l'orario della messa in onda della fiction su Rai 1 (Di domenica 17 ottobre 2021) A che ora inizia Cuori, la nuova serie tv italiana ambientata a Torino verso la fine degli anni sessanta in onda su Rai 1? La messa in onda è prevista la domenica sera (8 domeniche consecutive) alle ore 21,25 sul principale canale della tv di Stato. Di seguito la programmazione completa: Prima puntata: domenica 17 ottobre 2021 Seconda puntata: domenica 24 ottobre 2021 Terza puntata: domenica 31 ottobre 2021 Quarta puntata: domenica 7 novembre 2021 Quinta puntata: domenica 14 novembre 2021 Sesta puntata: domenica 21 novembre 2021 Settima puntata: domenica 28 novembre 2021 Ottava puntata: domenica 5 dicembre 2021 La fiction intreccia circostante tipiche da serie tv medica ad altre più legate al melò. Alla regia Riccardo Donna, che ha ...

