A Biden non interessa il destino delle donne afghane?

Adela Raz ha criticato il rifiuto del presidente americano di negoziare l'accordo che Donald Trump aveva raggiunto con i talebani, un accordo che "non prevedeva protezioni per le donne afghane una volta ritirati gli americani": L'ambasciatore dell'Afghanistan negli Stati Uniti, Adela Raz, ha detto "l'Afghanistan ha perso il suo Paese e la sua fiducia nel governo americano". È quanto la rappresentante diplomatica ha confessato al programma tv "Axios on Hbo" nella prima intervista da quando Kabul è tornata nelle mani dei Talebani. Rispondendo alla domanda del giornalista, Raz ha detto di non pensare che al presidente Joe Biden "interessi il destino delle donne e delle ragazze afghane". L'ambasciatore ha inoltre rivelato nuovi dettagli riguardo la fuga ...

