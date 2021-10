14enne muore cadendo nella vasca di depurazione: cercava il pallone, tragedia in provincia di Varese (Di domenica 17 ottobre 2021) tragedia a Castellanza: un 14enne è morto a seguito di un incidente mentre stava giocando con gli amici. Il giovanissimo è caduto in una vasca di depurazione e per lui non ci sarebbe stato poi nulla da fare. Inutili i tentativi dei soccorsi: il ragazzo è morto all’ospedale di Legnano nel pomeriggio di oggi. Castellanza, 15enne morto in una vasca di depurazione La notizia è stata battuta dalle agenzie nelle ultime ore e arriva da Castellanza, provincia di Varese. Qui nel pomeriggio di oggi si è consumata una terribile tragedia che ha per protagonista uno sfortunato ragazzo di 14 anni (alcune fonti riportano invece ne avesse già compiuti 15). Il giovane stava giocando con alcuni amici, quando il pallone sarebbe ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 17 ottobre 2021)a Castellanza: unè morto a seguito di un incidente mentre stava giocando con gli amici. Il giovanissimo è caduto in unadie per lui non ci sarebbe stato poi nulla da fare. Inutili i tentativi dei soccorsi: il ragazzo è morto all’ospedale di Legnano nel pomeriggio di oggi. Castellanza, 15enne morto in unadiLa notizia è stata battuta dalle agenzie nelle ultime ore e arriva da Castellanza,di. Qui nel pomeriggio di oggi si è consumata una terribileche ha per protagonista uno sfortunato ragazzo di 14 anni (alcune fonti riportano invece ne avesse già compiuti 15). Il giovane stava giocando con alcuni amici, quando ilsarebbe ...

