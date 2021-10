ZUCKERBERG HA COMPRATO LE ELEZIONI USA. $400 Milioni agli Uffici Elettorali Per far Vincere Biden contro Trump (Di sabato 16 ottobre 2021) ENGLISH VERSION Fonte originale: articolo di Gospa News Lo scoop del giornale The Federalist, focalizzato su inchieste riguardanti il governo americano e le agenzie governative, squarcia il velo sul complotto internazionale ordito per far perdere le ELEZIONI presidenziali 2020 al repubblicano Donald Trump a vantaggio dello sfidante democratico Joseph Biden. Si tratta di un progetto … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di sabato 16 ottobre 2021) ENGLISH VERSION Fonte originale: articolo di Gospa News Lo scoop del giornale The Federalist, focalizzato su inchieste riguardanti il governo americano e le agenzie governative, squarcia il velo sul complotto internazionale ordito per far perdere lepresidenziali 2020 al repubblicano Donalda vantaggio dello sfidante democratico Joseph. Si tratta di un progetto … proviene da Database Italia.

