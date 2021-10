William Shatner: "Il principe William critica il turismo spaziale senza capirne l'obiettivo" (Di sabato 16 ottobre 2021) William Shatner, interprete del capitano Kirk in Star Trek, recentemente volato nello spazio, ha risposto alle critiche del principe William sul turismo spaziale. William Shatner, attore di Star Trek, ha risposto alle critiche che il principe William ha mosso nei confronti del turismo spaziale e di quei viaggi nello spazio che sempre più persone ricche stanno affrontando negli ultimi tempi, spiegando che il reale britannico non ne capirebbe fino in fondo l'obiettivo. William Shatner è finito al centro delle cronache internazionali per essere diventato ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 ottobre 2021), interprete del capitano Kirk in Star Trek, recentemente volato nello spazio, ha risposto alle critiche delsul, attore di Star Trek, ha risposto alle critiche che ilha mosso nei confronti dele di quei viaggi nello spazio che sempre più persone ricche stanno affrontando negli ultimi tempi, spiegando che il reale britannico non ne capirebbe fino in fondo l'è finito al centro delle cronache internazionali per essere diventato ...

