Wikileaks | Stella Moris | “La Cia voleva uccidere Assange”

Leggi su italiasera

(Di sabato 16 ottobre 2021) “Dopo che Julian”“è stato arrestato nel 2019, alcuni informatori si sono fatti avanti per denunciare come l’azienda di security (la Uc Global), che doveva proteggere l’ambasciata e Julian, aveva ricevuto pagamenti dal principale finanziatore di Trump e di Pompeo, Sheldon Adelson (ormai scomparso) e che faceva quello che diceva la Cia, all’interno dell’ambasciata dell’Ecuador. Le testimonianze davanti alla Corte hanno rivelato che la Uc Global aveva discusso dei piani per avvelenare o rapire Julian”. A dichiararlo, in un’intervista a Roberto Saviano pubblicata dal ‘Corriere della Sera’, è, compagna del fondatore di, Juliane madre dei suoi due figli. “Questa grande inchiesta di un team di giornalisti, che hanno parlato con ex o attuali funzionari ...