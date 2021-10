Watford, Ranieri dopo la sconfitta all’esordio: «C’è da lavorare duramente» (Di sabato 16 ottobre 2021) Il neo allenatore del Watford Claudio Ranieri ha parlato dopo la sconfitta all’esordio contro il Liverpool Claudio Ranieri, neo allenatore del Watford, ha parlato al termine dell’esordio contro il Liverpool terminato con una sonora sconfitta per 5-0. lavorare duramente – «Dobbiamo lavorare duramente e con calma, e con calma miglioreremo. Loro hanno fatto il meglio che potevano, magari con un po’ di tensione all’inizio a causa del nuovo allenatore. Ma, piano piano, mi conosceranno meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Il neo allenatore delClaudioha parlatolacontro il Liverpool Claudio, neo allenatore del, ha parlato al termine dell’esordio contro il Liverpool terminato con una sonoraper 5-0.– «Dobbiamoe con calma, e con calma miglioreremo. Loro hanno fatto il meglio che potevano, magari con un po’ di tensione all’inizio a causa del nuovo allenatore. Ma, piano piano, mi conosceranno meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

frankneapolitan : @Francesclol Gara a senso unico, Watford imbarazzante (grande lavoro per Ranieri), ma un Liverpool che correva a mi… - ParmaLiveTweet : Ex - Ranieri, esordio da dimenticare con il Watford: 0-5 contro il Liverpool - ParmaLiveTweet : Ex - Ranieri, esordio da dimenticare con il Watford: 0-5 contro il Liverpool - despite_qwame : RT @DiMarzio: #PremierLeague, @WatfordFC | Le parole di #Ranieri dopo la sconfitta contro il Liverpool - DiMarzio : #PremierLeague, @WatfordFC | Le parole di #Ranieri dopo la sconfitta contro il Liverpool -