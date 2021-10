Watford-Liverpool 0-5, Ranieri: “Visto qualcosa di davvero brutto e qualcosa di molto buono” (Di sabato 16 ottobre 2021) Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa al termine della roboante sconfitta del suo Watford contro il Liverpool per 0-5 a Vicarage Road. Queste le parole del tecnico dei gialloneri: “Abbiamo concesso davvero troppe occasioni. Ovviamente, il Liverpool è una squadra fantastica. So che dovremo lavorare molto, molto duramente, qualche gol è stato regalato palesemente da noi e per questo dobbiamo lavorare. Ho Visto qualcosa di davvero brutto e qualcosa di molto buono, adesso conosco molto meglio i miei ragazzi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Claudioè intervenuto in conferenza stampa al termine della roboante sconfitta del suocontro ilper 0-5 a Vicarage Road. Queste le parole del tecnico dei gialloneri: “Abbiamo concessotroppe occasioni. Ovviamente, ilè una squadra fantastica. So che dovremo lavorareduramente, qualche gol è stato regalato palesemente da noi e per questo dobbiamo lavorare. Hodidi, adesso conoscomeglio i miei ragazzi. SportFace.

Advertising

SkySport : WATFORD-LIVERPOOL 0-5 Risultato finale ? ? #Mané (9') ? #Firmino (37') ? #Firmino (52') ? #Salah (54') ? #Firmino (… - sportface2016 : #WatfordLiverpool 0-5, Claudio #Ranieri non perde la lucidità: 'Visto qualcosa di davvero brutto e qualcosa di molt… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Liverpool a valanga sul #Watford. I Reds vincono per 5-0 a Vicarage Road, grazie alla tripletta di Firmino e alle reti… - _DAGOSPIA_ : ESORDIO AMARO PER RANIERI: IL WATFORD HA PERSO 5-0 IN CASA CONTRO IL LIVERPOOL – LA SQUADRA RIMANE..… - Fprime86 : RT @SkySport: WATFORD-LIVERPOOL 0-5 Risultato finale ? ? #Mané (9') ? #Firmino (37') ? #Firmino (52') ? #Salah (54') ? #Firmino (90+1') ?… -