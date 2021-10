Wanda Nara trova Icardi a letto con un’altra | lei è una famosa cantante | ecco chi è l’amante del campione

(Di domenica 17 ottobre 2021) FOTO A FINE ARTICOLO.sgancia la bomba. La rottura con il marito Maurosembra più che definitiva. La moglie e agente del giocatore del Paris Saint Germain ha, infatti, pubblicato una storia su Instagram che non lascia spazio a interpretazioni. Un'inferocitaha scritto su Instagram: «Hai rovinato un'altra famiglia per una tro*a». Parole inequivocabili che senza dubbi fanno pensare ad un tradimento da parte di Mauro, in preda alla rabbia, ha anche eliminato tutte le foto sul suo profilo che la ritraevano insieme al marito. La storia è stata subito rimossa, ma sulla profonda crisi tra i due non sembrano più esserci dubbi.e Mauro ...

sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - Corriere : Wanda Nara-Icardi, separazione in vista? Lei sui social: «Hai rovinato una famiglia di più...» - withoutlabelsx : Io che stavo andando a dormire, sempre io dopo aver scoperto la nuova telenovela di Wanda Nara e Mauro Icardi : - zazoomblog : Wanda Nara e Mauro Icardi messaggio su Instagram e gossip su separazione - #Wanda #Mauro #Icardi #messaggio -

Un terremoto ha scosso il mondo del calcio: Mauro Icardi esi sarebbero lasciati . Il rumor ha preso piede in Argentina ma è stato originato da una misteriosa storia, più volte condivisa e poi rimossa dalla stessa, che ha fatto preoccupare i ...La moglie - agente lancia un'accusa pesantissimae Mauro Icardi, separazione in vista? Una storia su Instagram accende il gossip sulla coppia formata dalla showgirl - agente e dall'attaccante argentino 28enne del Paris Saint Germain. ...Secondo la stampa argentina sarebbe la donna che avrebbe intrapreso in questi mesi una relazione clandestina con Mauro Icardi. “Hai rovinato un’altra famiglia per una pu…”, ha scritto Wanda Nara su In ...Wanda Nara e Mauro Icardi, separazione in vista? Sul profilo di Wanda Nara le uniche immagini familiari riguardano i 5 figli: Valentino (12 anni), Constantino (10) 3 Benedicto (9) -avuti dal calciator ...