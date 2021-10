Wanda Nara tradita da Icardi: lo sfogo su Instagram e gli indizi (Di sabato 16 ottobre 2021) Aleggia l’ombra del tradimento sulla presunta separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi. E a lanciare la clamorosa indiscrezione è stata proprio lei, con un durissimo sfogo su Instagram nel quale ha accusato il marito di aver rovinato la famiglia per un’altra donna, di cui si conoscerebbe già l’identità. Wanda Nara, gli indizi sul tradimento Non solo una storia che non ha lasciato dubbi, ma anche un comportamento ben preciso – quello di Wanda Nara – che fa presupporre il peggio. La procuratrice sportiva (e moglie di Icardi) si è affrettata a cancellare tutte le foto che li ritraevano insieme per lasciare solo qualche timido accenno della loro relazione. Per trovarli ancora in coppia, è necessario ... Leggi su dilei (Di sabato 16 ottobre 2021) Aleggia l’ombra del tradimento sulla presunta separazione trae Mauro. E a lanciare la clamorosa indiscrezione è stata proprio lei, con un durissimosunel quale ha accusato il marito di aver rovinato la famiglia per un’altra donna, di cui si conoscerebbe già l’identità., glisul tradimento Non solo una storia che non ha lasciato dubbi, ma anche un comportamento ben preciso – quello di– che fa presupporre il peggio. La procuratrice sportiva (e moglie di) si è affrettata a cancellare tutte le foto che li ritraevano insieme per lasciare solo qualche timido accenno della loro relazione. Per trovarli ancora in coppia, è necessario ...

tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - Corriere : Wanda Nara-Icardi, separazione in vista? Lei sui social: «Hai rovinato una famiglia di più...» - Rickae_22 : ZITTI CHE ADESSO MI AGGIONO SU ICARDI E WANDA NARA - tangoverotwit : RT @w4bisabi: Wanda Nara che prima unfollowa Mauro Icardi e poi pubblica questa storia “un'altra famiglia che hai addebitato per una cagn… -