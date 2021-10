Wanda Nara shock | “Hai rovinato un’altra famiglia per una tro**” E cancella le foto con Icardi

Leggi su sportface

(Di sabato 16 ottobre 2021)sgancia la “bomba” e sembra aver rotto con il marito Mauro. La moglie e agente dell’attaccante argentino del PSG infatti ha pubblicato (e poi eliminato) una Instagram Story che non lascia spazio a dubbi: “Haiper una tro*a”. Parole inequivocabili quelle di, che ha anche eliminato dal suo profilo tutte leche la ritraevano insieme a. Se la storia Instagram è stata subito rimossa, questo altro indizio sembra lasciare davvero pochi dubbi sulla crisi della coppia. La storia, dopo qualche minuto, è stata nuovamente rimessa e dall’Argentina arriva la conferma: “Mi sono separata“, si legge in uno screenshot in cuiconferma ai media argentini la rottura. ...