Wanda Nara in crisi con Icardi: parole al veleno su Instagram! (Di sabato 16 ottobre 2021) Wanda Nara non segue più Mauro Icardi sui social. Inoltre, la moglie del calciatore argentino, ha scritto questo in un Instagram stories L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - khiz_7 : RT @chechcc: Wanda Nara ha pubblicato questa storia con scritto “un’altra famiglia che hai rovinato per una troia”, ha smesso di seguire Ic… - jtsdelicate : RT @tancredipalmeri: Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Ic… - GalbuseraFabio : Peraltro farei notare che con il suo post Wanda Nara non è che si faccia proprio un complimento.. -