Wanda Nara | furia contro Icardi su Instagram | «Hai rovinato un' altra famiglia per una tro*a» E cancella le foto con Mauro

Advertising

tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - tektronflame : RT @manidaneonato: ICARDI HA FATTO LE CORNA A WANDA NARA STO LACRIMANDO - skrivniar : wanda nara ha deciso di salvare la depressione post partita - NinoMocerino_ : Wanda Nara in questo momento. #ElToro #wandanara -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

e Mauro Icardi non stanno più insieme. Il messaggio dell'ex compagna dell'attaccante non lascia spazio a fraintendimenti "Un'altra famiglia che hai rovinato per colpa di una t***a". Con ...Un misterioso messaggio condiviso su Instagram, poi eliminato e ripubblicato. Così per due volte.sceglie i social per lanciare la bomba: Mauro Icardi le è stato infedele. "Un'altra famiglia che hai rovinato per una tr**a". Il post lascia poco spazio all'interpretazione ma se ancora ci ...Wanda Nara e Mauro Icardi si sono detti addio: la show girl argentina furibonda sui social, l'attacco è durissimo. Clamorosa separazione, cos'è successo ...Separazione Icardi Wanda Nara: clamorosa rottura della coppia argentina. L’annuncio della showgirl via social Icardi e Wanda Nara si sono lasciati. Ad annunciare la separazione è stata la procuratrice ...