"Voglio sposarti". GF Vip 6, la proposta di matrimonio è in diretta. Che emozione per il vippone (Di sabato 16 ottobre 2021) "Per uno di voi questi sono gli ultimi minuti nella Casa". Con queste parole Alfonso Signorini ha annunciato il momento più temuto della serata: il verdetto del televoto. A lasciare la casa è stato Amedeo Goria, giornalista Rai che poco prima aveva avuto una doppia sorpresa al GF Vip 6. Sua figlia Guenda e la sua fidanzata Vera sono entrate in casa per un faccia a faccia. Alfonso Signorini ha mostrato al giornalista una clip in cui molti suoi coinquilini esprimono i loro dubbi e la loro sorpresa dopo l'incontro con Vera avvenuto nella scorsa puntata. Amedeo era entrato in Casa dichiarandosi single e alcuni suoi compagni, in particolare Manila e Alex, sono rimasti stupiti nel vedere la sua fidanzata così innamorata e in abito da sposa. GF Vip 6, la proposta di matrimonio "Sto bene con lei, siamo complici" ha spiegato il giornalista ...

