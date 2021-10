Vis Pesaro-Cesena | Serie C | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 ottobre 2021) La nona giornata del Girone B diC vedrà uno scontro interessante: Vis. La sfida è in programma allo Stadio Tonino Benelli di, dove le due squadre scenderanno in campo alle ore 14:00. Dunque i padroni di casa arrivano a questa sfida dopo la vittoria nella precedente giornata per 2-1 in casa della Lucchese; prima di questo match aveva ottenuto i tre punti contro la Fermana e ottenuto un pareggio in casa della Viterbese. Ilè invece in un ottimo stato di forma, testimoniato dal secondo posto in classifica a soli tre punti dalla Reggiana capolista. Un’ottima difesa e un attacco efficace caratterizzano la squadra di Viali; dopo l’ultimo successo contro l’Ancona-Matelica per 2-0, vuole confermarsi. L’ultimo scontro tra le due compagini è datato 7 marzo 2021 e vide i padroni ...