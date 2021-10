VIDEO Milan-Hellas Verona 3-2, gol Serie A: highlights e sintesi. Giroud, Kessié e un clamoroso autogol ribaltano tutto (Di sabato 16 ottobre 2021) Il sabato dell’ottavo turno della Serie A si è concluso con un terzo anticipo di grande importanza. Allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, infatti, è andata in scena Milan-Hellas Verona, una sfida che non ha lesinato in fatto di emozioni. Primo tempo concluso con gli ospiti avanti per 2-0, quindi rimonta rabbiosa dei rossoneri che salgono in vetta alla classifica. Andiamo, quindi, a rivedere le immagini salienti di Milan-Hellas Verona. VIDEO: GLI highlights DI Milan-Hellas Verona LA RETE DELLO 0-1 DI CAPRARI #MilanVerona Milan 0-1 Verona GOAL! Caprari to never miss any goal Follow here @IFAST66 ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) Il sabato dell’ottavo turno dellaA si è concluso con un terzo anticipo di grande importanza. Allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, infatti, è andata in scena, una sfida che non ha lesinato in fatto di emozioni. Primo tempo concluso con gli ospiti avanti per 2-0, quindi rimonta rabbiosa dei rossoneri che salgono in vetta alla classifica. Andiamo, quindi, a rivedere le immagini salienti di: GLIDILA RETE DELLO 0-1 DI CAPRARI #0-1GOAL! Caprari to never miss any goal Follow here @IFAST66 ...

