VIDEO Lazio-Inter | Sarri batte Inzaghi e rilancia i biancocelesti | il film del match

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ildella sfida travinta per 3-1 dalla formazione di casa che in questa maniera trova un successo fondamentale per provare a trovare continuità dopo un avvio stagionale non troppo convincente

Finale incandescente di- Inter: Dopo il fischio finale Luiz Felipe festeggia abbracciando l'ex compagno di squadra (e amico) Correa. L'argentino non la prende bene e reagisce, Luiz Felipe viene espulso e scoppia in ...i tifosi dellaperò non hanno avuto dubbi, allo stadio, prima della sfida tra biancocelesti e nerazzurri: grandi applausi per Inzaghi che è andato anche sotto la curva del tifo più ...Il sabato dell'ottavo turno della Serie A ci ha proposto un anticipo di grande importanza. Allo stadio Olimpico di Roma, infatti, è andata in scena Lazio-Inter, una sfida di alta quota che si è conclu ...Lazio-Inter, la conferenza di Sarri: “Gara rara, di alto livello. Gol di Felipe? Scene da far west che si vedono solo in Italia…” Alla fine della gara vinta dalla sua Lazio 3-1 contro l’Inter Campione ...