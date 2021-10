Via alla terza dose per gli over 60, la Regione anticipa le prenotazioni (Di sabato 16 ottobre 2021) Firenze anticipa di due giorni l’apertura del portale rispetto a quanto previsto. Giani: «Se siamo lontani dai tempi del lockdown lo dobbiamo alle vaccinazioni» Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 16 ottobre 2021) Firenzedi due giorni l’apertura del portale rispetto a quanto previsto. Giani: «Se siamo lontani dai tempi del lockdown lo dobbiamo alle vaccinazioni»

Advertising

riotta : Il titolare della Camiceria Bazzocchi a via del Tritone a Roma @repubblica 'L'assalto alla @cgilnazionale ? Il mini… - CarloCalenda : Con Viola alla #raceforthecure di @komenitalia per ricordare l’importanza della prevenzione, che può salvare la vit… - ilfoglio_it : ++ Roma, scontri e atti di vandalismo in via del Tritone alla manifestazione contro il green pass. La polizia evita… - giasty1 : RT @Michele02828265: Un'azione scientemente voluta, organizzata e gestita da #FORZANUOVA contro il Sindacato simbolo delle lotte dei Lavor… - Avignone15 : RT @LucioMalan: 78 anni fa rastrellamento nazista al ghetto ebraico di Roma. Le infami leggi “a difesa della razza” del 1938, che escludeva… -