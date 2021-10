Verona | Tudor | “Il Milan ha fatto una bella ripresa | c’è rammarico”

(Di domenica 17 ottobre 2021) Igor, tecnico gialloblu, ha parlato in conferenza stampa al termine di, partita dell'8° turno della Serie A 2021-2022

Igorha analizzato la gara persa dalcontro il Milan. Le parole dell'allenatore croato ai microfoni di DAZN Igor, tecnico del, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con il Milan. CALO NELLA RIPRESA - "Un vantaggio di 2 - 0 non lo vogliamo più, è già la terza volta. Il Milan nel ...Se questo Milan è da record è soprattutto merito suo LE PAGELLE DELMontipò 6 Ceccherini 6 (...5.5Il Milan vince una sfida complicata giocando solo 45 minuti più recupero, partiamo da questo. Il motivo è semplice: come già accaduto contro Genoa e ..."Un vantaggio di 2-0 non lo vogliamo più, è già la terza volta": lo dice sorridendo Igor Tudor, a Dazn, al termine della sconfitta subita dal Milan a San Siro dopo che il suo Verona era riuscito a con ...