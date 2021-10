Verissimo oggi, sabato 16 ottobre: chi sono gli ospiti? Orario (Di sabato 16 ottobre 2021) Silvia Toffanin torna oggi, sabato 16 ottobre 2021 con il suo storico programma Verissimo: scopriamo quando inizia, l’Orario e chi sono gli ospiti della puntata. Leggi anche: Amici 2021, anticipazioni domenica: due nuovi eliminati, la verità su Flaza, Giacomo sospeso, nuova punizione Verissimo: a che ora inizia? Orario Ecco quando andrà in onda la puntata di... Leggi su donnapop (Di sabato 16 ottobre 2021) Silvia Toffanin torna162021 con il suo storico programma: scopriamo quando inizia, l’e chiglidella puntata. Leggi anche: Amici 2021, anticipazioni domenica: due nuovi eliminati, la verità su Flaza, Giacomo sospeso, nuova punizione: a che ora inizia?Ecco quando andrà in onda la puntata di...

Advertising

Rabbiela87 : @Lamoruso71 Verissimo! Oggi però Manila ha fatto un enorme scivolone dando il voto a Raffaella anziché darlo a Soleil. Una delusione enorme. - huge1961 : Verissimo. Però sia voi che le televisioni non danno conto dei molti milioni che oggi, come ogni giorno, sono andat… - AntoninoCast : @NicolaMorra63 verissimo ma visto che sei pagato anche con le mie tasse oltre a pontificare puoi fare qualche propo… - finelinesg : @Francisella13 ma si registra oggi per verissimo? - mary11753 : @soniabetz1 @La7tv Verissimo! Cosa che non avveniva in nessun altro Paese, mentre in Italia se ne parlava tutti i g… -