Vendite record per il vino italiano all’estero | pure i francesi si piegano alle bottiglie Made in Italy

Mai cosi tanto vino italiano è stato acquistato all'estero: la riapertura della ristorazione in tutto il mondo spinge al record storico le esportazioni Made in Italy che registrano un rimbalzo del 15% in valore nel 2021 per raggiungere la cifra record di 7,2 miliardi a fine 2021, se il trend sarà mantenuto. A metterlo in luce è stata l'analisi della Coldiretti su dati Istat dei primi sette mesi dell'anno in occasione del VinItaly. Anche i francesi si "piegano" al vino italiano. A spingere il record del vino all'estero dopo l'anno del Covid – rileva Coldiretti – sono soprattutto gli Usa, che fanno registrare un aumento del 19%.

AGLI USA IL PRIMATO, IN CINA CRESCITA DEL 67% A spingere il record del vino all'estero dopo l'anno ... Aumentano addirittura del 67% le vendite in Cina ma a trainare le bottiglie italiane oltreconfine ...

Di Maio: "L'export italiano continua a correre" ... ma anche i 316 miliardi dello stesso periodo del 2019, anno del record. In questo stesso periodo ... È così che gli imprenditori italiani possono aumentare le vendite di Made in Italy nel mondo e far ...

