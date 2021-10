Vaccino Johnson&Johnson, ok esperti Fda a dose ‘booster’ (Di sabato 16 ottobre 2021) Vaccino Johnson&Johnson, arriva l’ok degli esperti Fda alla dose ‘booster’. L’Advisory Committee dell’Agenzia americana del farmaco Fda per i vaccini e i prodotti biologici correlati ha infatti votato all’unanimità per raccomandare da parte dell’ente regolatorio Usa un’autorizzazione all’uso d’emergenza di una dose booster del Vaccino anti-Covid della statunitense Johnson&Johnson. Lo ha annunciato ieri sera via Twitter la stessa J&J. Secondo gli esperti, riferisce il ‘Washington Post’, il richiamo del Vaccino monodose sviluppato da Janssen può essere somministrato alla popolazione over 18 una volta trascorsi almeno 2 mesi dalla prima dose. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 16 ottobre 2021)Johnson&Johnson, arriva l’ok degliFda alla. L’Advisory Committee dell’Agenzia americana del farmaco Fda per i vaccini e i prodotti biologici correlati ha infatti votato all’unanimità per raccomandare da parte dell’ente regolatorio Usa un’autorizzazione all’uso d’emergenza di unabooster delanti-Covid della statunitense Johnson&Johnson. Lo ha annunciato ieri sera via Twitter la stessa J&J. Secondo gli, riferisce il ‘Washington Post’, il richiamo delmonosviluppato da Janssen può essere somministrato alla popolazione over 18 una volta trascorsi almeno 2 mesi dalla prima. L'articolo proviene da Italia Sera.

