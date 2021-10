Vaccino Covid, terza dose di vaccino per il premio Nobel Giorgio Parisi: “Fondamentale immunizzarsi, la paura è irrazionale” (Di sabato 16 ottobre 2021) terza dose di vaccino anti-Covid per Giorgio Parisi, vincitore del premio Nobel per la Fisica 2021. Lo scienziato 73enne si è sottoposto all’iniezione del siero contro il Coronavirus il 16 ottobre a Roma. Un’occasione che il fisico ha voluto sfruttare per lanciare un appello proprio in concomitanza delle manifestazioni contro il green pass obbligatorio per i lavoratori organizzate in molte piazze d’Italia: “Immunizzatevi, è Fondamentale”. Un’iniezione al braccio sinistro e poi l’attesa di un quarto d’ora. Questa la consueta trafila che Parisi ha seguito presso il Policlinico universitario Umberto I, nelle vicinanze dell’Università La Sapienza dove tutt’ora insegna.”Fare la terza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021)dianti-per, vincitore delper la Fisica 2021. Lo scienziato 73enne si è sottoposto all’iniezione del siero contro il Coronavirus il 16 ottobre a Roma. Un’occasione che il fisico ha voluto sfruttare per lanciare un appello proprio in concomitanza delle manifestazioni contro il green pass obbligatorio per i lavoratori organizzate in molte piazze d’Italia: “Immunizzatevi, è”. Un’iniezione al braccio sinistro e poi l’attesa di un quarto d’ora. Questa la consueta trafila cheha seguito presso il Policlinico universitario Umberto I, nelle vicinanze dell’Università La Sapienza dove tutt’ora insegna.”Fare la...

Advertising

ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - myrtamerlino : I #tamponi gratuiti a tutti costerebbero 600 milioni al mese. Soldi sottratti alla collettività per egoismo da una… - sebmes : Imbarazzante l’ipocrisia di chi finge di non capire che con tampone gratis il #greenpass perde la sua capacità di v… - Darktiv : RT @fattoquotidiano: Vaccino Covid, terza dose di vaccino per il premio Nobel Giorgio Parisi: “Fondamentale immunizzarsi, la paura è irrazi… - VincentMele92 : RT @fattoquotidiano: Vaccino Covid, terza dose di vaccino per il premio Nobel Giorgio Parisi: “Fondamentale immunizzarsi, la paura è irrazi… -