Vaccino antinfluenzale | nel Lazio consegnate oltre 427mila dosi a medici e pediatri

(Di sabato 16 ottobre 2021) Roma – “E’ partita a pieno regime la campagna delnel. Sono infatti già427 mila lediaidina generale edi libera scelta. E’ importante vaccinarsi e ilè gratuito per gli over 60 anni, per le categorie a rischio, gli operatori sanitari, le forze dell’ordine e i donatori di sangue. Basta contattare il proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Nello specifico la ripartizione delle: 94.167 – Asl Roma 1, 28.698 – Asl Roma 2, 9.320 – Asl Roma 3, 31.140 – Asl Roma ...

