(Di sabato 16 ottobre 2021) Secondo il consigliere del ministro Speranza "quella copertura ci metterà in sicurezza anche se il virus non sarà del tutto eradicato perché i bambini non sono protetti"

Advertising

repubblica : Vaccini, Walter Ricciardi: “Con il 90% lo stato d’emergenza si potrà attenuare' [di Michele Bocci] - eziomauro : Vaccini, Walter Ricciardi: “Con il 90% lo stato d’emergenza si potrà attenuare' - BettainChin : RT @autocostruttore: Vaccini, Walter Ricciardi: 'Il Green Pass ha funzionato, con il 90% di copertura lo stato d’emergenza si potrà finalme… - infoitinterno : Vaccini, Walter Ricciardi: “Con il 90% lo stato d’emergenza si potrà attenuare' - g_zerbato : RT @autocostruttore: Vaccini, Walter Ricciardi: 'Il Green Pass ha funzionato, con il 90% di copertura lo stato d’emergenza si potrà finalme… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Walter

CosìRicciardi, consulente del ministro alla Salute Roberto Speranza, in un'intervista a La Repubblica. "A protestare - afferma Ricciardi - è una minoranza. Come si è visto non riescono a ...Non serve spiegare nei numeri quanto ie il Green pass facciano bene alla ripresa nazionale, ma molti disinformati preferiscono ... outstream Così,Ricciardi, consulente del ministro alla ...Il bollettino vaccini Covid di oggi, domenica 17 ottobre 2021, consegna una nuova istantanea ufficiale circa la situazione pandemica attualmente in essere in Italia. Vaccino Covid, Johnson & Johnson h ...Così, in un’intervista a La Repubblica, Walter Ricciardi, consulente del ministro alla Salute Roberto Speranza, sull’obbligo di green pass. Quindi il 90% va bene ma quando si potranno vaccinare anche ...