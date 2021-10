Vaccini, in Italia vicina la quota delle 70mila somministrazioni (Di sabato 16 ottobre 2021) Prosegue «positivamente» la campagna vaccinale: sono già 69mila circa le prime somministrazioni di ieri, data di entrata in vigore dell’obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro. Si tratta di oltre... Leggi su feedpress.me (Di sabato 16 ottobre 2021) Prosegue «positivamente» la campagna vaccinale: sono già 69mila circa le primedi ieri, data di entrata in vigore dell’obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro. Si tratta di oltre...

Advertising

stanzaselvaggia : “Il magistrato, il comico, la vice questore, la studentessa in cerca di celebrità. Sembra l’Italia’s got talent del… - Linkiesta : C’è un’operazione per delegittimare lo Stato sfruttando i no vax, forse è il caso di fermarla Draghi dovrebbe fars… - sole24ore : ?? #Vaccini: contando anche il #monodose e i pre-infettati che hanno ricevuto una dose, è almeno parzialmente protet… - franco_riviello : RT @Cartabellotta: L’Italia non si ferma E va avanti grazie ai #vaccini #16ottobre - BVaccini : #Vaccini anti #Covid19 in Italia: ????????????????????????? 75,1% vaccinati ???????????????????????? 68,6% completamente vaccinati Di qu… -