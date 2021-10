Vaccini, in Campania immunizzati all’80%: superata oggi quota 8 milioni (Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn Campania questo pomeriggio sono stati superati gli 8 milioni di dosi vaccinali somministrate. Come sottolinea l’Unità di crisi, è stata raggiunta la soglia dell’80% di vaccinati con ciclo completo pari a 4.083.236 cittadini immunizzati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoInquesto pomeriggio sono stati superati gli 8di dosi vaccinali somministrate. Come sottolinea l’Unità di crisi, è stata raggiunta la soglia dell’80% di vaccinati con ciclo completo pari a 4.083.236 cittadini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Vaccini, in Campania oltre 8 milioni di dosi: l'80% della popolazione ?è immunizzato con il ciclo completo https://t.… - anteprima24 : ** #Vaccini, in #Campania immunizzati all'80%: superata oggi quota 8 milioni ** - Armandoann4 : RT @mattinodinapoli: Vaccini, in Campania oltre 8 milioni di dosi: l'80% della popolazione ?è immunizzato con il ciclo completo https://t.… - ptvtelenostra : VACCINI, IN CAMPANIA 8 MILIONI DI SOMMINISTRAZIONI: RAGGIUNTO L'80% DI IMMUNIZZATI - - mattinodinapoli : Vaccini, in Campania oltre 8 milioni di dosi: l'80% della popolazione ?è immunizzato con il ciclo completo -