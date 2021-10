Vaccini Covid, ieri 69 mila prime dosi: 10mila in più rispetto a venerdì scorso (Di sabato 16 ottobre 2021) Prosegue positivamente la campagna Vaccini anti Covid in Italia ed è ‘boom’ di prime dosi rispetto alla scorsa settimana. Secondo il primo aggiornamento di stamattina, sono infatti già 69mila circa le prime somministrazioni effettuate ieri, data di entrata in vigore dell’obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro. Confrontando il dato giornaliero con quello di venerdì scorso, quando le prime dosi avevano raggiunto quota 58.661, si registra un differenziale di oltre diecimila somministrazioni. Lo sottolinea la struttura commissariale all’emergenza Covid guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. Il numero totale di persone che hanno ricevuto ... Leggi su italiasera (Di sabato 16 ottobre 2021) Prosegue positivamente la campagnaantiin Italia ed è ‘boom’ dialla scorsa settimana. Secondo il primo aggiornamento di stamattina, sono infatti già 69circa lesomministrazioni effettuate, data di entrata in vigore dell’obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro. Confrontando il dato giornaliero con quello di, quando leavevano raggiunto quota 58.661, si registra un differenziale di oltre diecisomministrazioni. Lo sottolinea la struttura commissariale all’emergenzaguidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. Il numero totale di persone che hanno ricevuto ...

