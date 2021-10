Vaccini anti - covid, 69mila prime dosi nel giorno del Green pass obbligatorio (Di sabato 16 ottobre 2021) Le somministrazioni effettuate il 15 ottobre sono state in netto aumento rispetto alla settimana precedente. In Italia i vaccinati con almeno un dose hanno superato quota 46 ... Leggi su today (Di sabato 16 ottobre 2021) Le somministrazioni effettuate il 15 ottobre sono state in netto aumento rispetto alla settimana precedente. In Italia i vaccinati con almeno un dose hanno superato quota 46 ...

Advertising

reportrai3 : I vaccini anti-Covid dovevano portarci fuori dalla pandemia. Eppure il virus continua a correre. Colpa della varian… - Adnkronos : #Vaccino anti #Covid, ieri 69mila prime dosi: 10mila in più rispetto a venerdì scorso. - PagellaPolitica : Conte sbaglia: non è vero che chi in passato ha preso posizioni anti-vacciniste nel Movimento 5 stelle, oggi non ne… - letzib : RT @reportrai3: I vaccini anti-Covid dovevano portarci fuori dalla pandemia. Eppure il virus continua a correre. Colpa della variante delta… - Almagesto75 : 606- La rivolta anti-vaccini di Rio de Janeiro del 1904 [Pillole di Storia] -