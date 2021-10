Vaccinati ma positivi, nelle Marche sono il 38%: nell'ultima settimana su 458 casi 174 avevano la doppia dose. Cresce l'età media (Di sabato 16 ottobre 2021) ANCONA - nella settimana dal 5 all'11 ottobre il 38% dei casi positivi - individuati attraverso i tamponi - è formato da marchigiani che hanno ricevuto la doppia dose di vaccino anti Covid . Nel ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 16 ottobre 2021) ANCONA -dal 5 all'11 ottobre il 38% dei- individuati attraverso i tamponi - è formato da marchigiani che hanno ricevuto ladi vaccino anti Covid . Nel ...

Advertising

RaphaelRaduzzi : La cosa che salta all’occhio in maniera impressionante è che alla settimana 40 (la scorsa) vi erano più infetti tra… - SquegliaSergio : @Corriere E' una grossa pubblicità per questi vaccini.Quando accadono questi casi di atleti vaccinati ed ipercontro… - AttilaAzureRive : RT @PeppinInter: Russia: 31% vaccinati, 32.196 casi e 999 morti in 24 ore Italia: 80% vaccinati, 2.668 positivi e 40 morti in 24 ore Medi… - angelo25771504 : RT @IaconiBiagio: Da 2 anni per qualsiasi causa si muoia se si risulta positivi al tampone covid (ricordo tamponi farlocchi), si viene clas… - m_dazzi : @OrtigiaP @marcolaudonio poi qualcuno gli spiegherà che il vaccino non immunizza per nulla. Tre colleghi miei, vacc… -