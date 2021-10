Usa | Texas vieta lo sport femminile ad atleti transgender

(Di sabato 16 ottobre 2021) Il Senato delha votato una legge che obbliga gli studentia competere nelle squadre che corrispondono al genere con cui sono stati registrati alla nascita, e non quello in cui si ...

Il Senato del Texas ha votato una legge che obbliga gli studenti transgender a competere nelle squadre che corrispondono al genere con cui sono stati registrati alla nascita, e non quello in cui si identificano. Crociata dell'ex presidente Trump, le associazioni per la difesa dei diritti civili la definiscono una legge discriminatoria.