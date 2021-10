Uomini e Donne News, Le parole di Joele dopo l’eliminazione: “Mi hanno trattato così per gli ascolti” (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono trascorse poche ore dalla messa in onda del 15 ottobre 2021 di Uomini e Donne, puntata in cui è stata mostrata l’eliminazione del tronista Joele Milan, poichè durante un ballo aveva chiesto alla corteggiatrice Ilaria Melis di contattarlo attraverso i social, trasgredendo le regole del programma. Proprio in virtù di quanto successo, Joele ha deciso di dare la sua versione dei fatti, asserendo che lui abbia ricevuto un trattamento diverso rispetto agli altri tronisti dagli autori del programma. In più il ragazzo ha parlato anche del comportamento degli opinionisti del programma: Gianni Sperti e Tina Cipollari ed ha svelato in che rapporti è in questo momento con la corteggiatrice Ilaria. Joele Milan mandato via da Maria De Filippi: ecco cosa è successo L’ex tronista di ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono trascorse poche ore dalla messa in onda del 15 ottobre 2021 di, puntata in cui è stata mostratadel tronistaMilan, poichè durante un ballo aveva chiesto alla corteggiatrice Ilaria Melis di contattarlo attraverso i social, trasgredendo le regole del programma. Proprio in virtù di quanto successo,ha deciso di dare la sua versione dei fatti, asserendo che lui abbia ricevuto un trattamento diverso rispetto agli altri tronisti dagli autori del programma. In più il ragazzo ha parlato anche del comportamento degli opinionisti del programma: Gianni Sperti e Tina Cipollari ed ha svelato in che rapporti è in questo momento con la corteggiatrice Ilaria.Milan mandato via da Maria De Filippi: ecco cosa è successo L’ex tronista di ...

