Una Vita, anticipazioni dal 18 al 22 ottobre: tensioni alle stelle tra Ramon e Antonito (Di sabato 16 ottobre 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntate dal 18 al 22 ottobre 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Ramon e Antonito si sono schierati in politica in due posizioni opposte. In casa Palacios è uno scontro continuo. Lolita e Carmen cercano di calmare l’atmosfera, ma non è semplice. È guerra tra Ramon e Antonito. Tra padre e figlio ci sono già stati Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 16 ottobre 2021)“Una”, puntate dal 18 al 222021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap opera spagnola su Canale 514.10?si sono schierati in politica in due posizioni opposte. In casa Palacios è uno scontro continuo. Lolita e Carmen cercano di calmare l’atmosfera, ma non è semplice. È guerra tra. Tra padre e figlio ci sono già stati Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

NintendoItalia : Assaporare una tazza del miglior caffè di Bartolo alla Piccionaia o fare un tour in barca con Remo... Dal 05/11 pot… - robertosaviano : Che anniversario. Di quelli che non sai come gestire. 15 anni fa, il #13ottobre, iniziava la mia vita scortata. Ora… - gaiatortora : Però ora sappiamo tutto della vita privata di una persona. La storia si ripete. E non importa che cognome porta. - HarmonyHalliwel : RT @Marinojump: La medicina in Italia è finita. Domani andrò a salutare mio padre, vecchio medico condotto, che ci ha lasciato nel 94, all’… - Erix_Genovese : Molto commovente questa mattina a #rainews24 l'intervista ad una ragazza afgana che doppiata da Candy Candy diceva… -