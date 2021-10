"Una domanda scema...". Strepitosa Rita Dalla Chiesa, lo schiaffo a sinistra e D'Alema: che vergogna prima del voto... (Di sabato 16 ottobre 2021) Il silenzio elettorale, è cosa nota, è una barzelletta. E la vigilia dei ballottaggi lo dimostra, senza fare eccezione. E non tanto per il corteo a Roma contro il "fascismo" e in solidarietà alla Cgil dopo l'assalto dello scorso sabato, manifestazione con chiara matrice politica (alla vigilia del ballottaggio). Il punto è che anche i leader politici parlano, eccome. Da tutti gli schieramenti, senza eccezione esclusa. Per esempio, oggi, è riapparso addirittura Massimo D'Alema, presenta al raduno di Roma. Per l'occasione, interpellato dai giornalisti, ci ha tenuto a far sapere che per chi era assente, ovvero il centrodestra, "si tratta di un'occasione persa". Ma non è tutto. Baffino si è prestato a considerazioni ancor più politiche: "Devo dire che mi preoccupa il fatto che la destra faccia fatica a pronuncia parole come antifascismo e resistenza. Non ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Il silenzio elettorale, è cosa nota, è una barzelletta. E la vigilia dei ballottaggi lo dimostra, senza fare eccezione. E non tanto per il corteo a Roma contro il "fascismo" e in solidarietà alla Cgil dopo l'assalto dello scorso sabato, manifestazione con chiara matrice politica (alla vigilia del ballottaggio). Il punto è che anche i leader politici parlano, eccome. Da tutti gli schieramenti, senza eccezione esclusa. Per esempio, oggi, è riapparso addirittura Massimo D', presenta al raduno di Roma. Per l'occasione, interpellato dai giornalisti, ci ha tenuto a far sapere che per chi era assente, ovvero il centrodestra, "si tratta di un'occasione persa". Ma non è tutto. Baffino si è prestato a considerazioni ancor più politiche: "Devo dire che mi preoccupa il fatto che la destra faccia fatica a pronuncia parole come antifascismo e resistenza. Non ho ...

