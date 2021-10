Advertising

Gazzetta_NBA : Ultima di preseason: Curry dà spettacolo, i Knicks volano e Beal si ferma #NbaPreseason - 76ersPride : Stanotte è andata in scena l'ultima di preseason. Poche le note da segnalare: - conferma di Joe su ottimi livelli (… - matadezurdaa_ : Il mio coach si prende un tecnico al 4Q dell'ultima partita di preseason Il tuo? Una mentalità così da vincente se la sogna, spiace - matadezurdaa_ : il Twitter calcio in riunione notturna con beef inclusa e io a guardare le riserve delle riserve dei Cavs nell'ulti… - BullsNation_it : ??It’s Game Day?? Poche ore all’ultima palla a due di questa preseason. Buone notizie dall’infermeria: Patrick Willi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultima preseason

La Gazzetta dello Sport

il protagonista ? Steph Curry decide di chiudere lain bellezza, producendo una delle sue solite prestazioni da standing ovation. Contro Portland il fenomeno dei Warriors si diverte e ...Poche parole, dirette e chiare, quelle riportate da The Athletic pronunciate da Kevin Durant a margine dell'sfida divinta da Brooklyn contro Minnesota . Il messaggio, neanche troppo ...30’ in campo e solita, proverbiale giornata in ufficio per il numero 30 più elettrizzante della NBA. Nell’ultimo impegno di pre-stagione dei Golden State Warriors, Steph Curry ha mandato un chiaro mes ...Ultimo giorno di preseason NBA con 8 partite in programma. Iniziamo con gli Warriors, che finiscono imbattuti con un record perfetto di 5-0. Stephen Curry ha chiuso in grande stile con 41 punti, 9 rim ...