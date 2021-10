Udinese: i convocati di Luca Gotti per la sfida contro il Bologna (Di sabato 16 ottobre 2021) Luca Gotti ha convocato 23 giocatori in vista di Udinese-Bologna, match valevole per l’ottava giornata della Serie A 2021/2022. Di seguito l’elenco completo. PORTIERI: Silvestri; Padelli; Santurro; Carnelos DIFENSORI: Samir; Zeegelaar; Molina; Nuytinck; Stryger Larsen; Becao, De Maio; Soppy CENTROCAMPISTI: Arslan; Makengo; Jajalo; Walace; Udogie; Samardzic; Pereyra ATTACCANTI: Beto; Deulofeu; Pussetto; Forestieri SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021)ha convocato 23 giocatori in vista di, match valevole per l’ottava giornata della Serie A 2021/2022. Di seguito l’elenco completo. PORTIERI: Silvestri; Padelli; Santurro; Carnelos DIFENSORI: Samir; Zeegelaar; Molina; Nuytinck; Stryger Larsen; Becao, De Maio; Soppy CENTROCAMPISTI: Arslan; Makengo; Jajalo; Walace; Udogie; Samardzic; Pereyra ATTACCANTI: Beto; Deulofeu; Pussetto; Forestieri SportFace.

