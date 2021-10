Udinese-Bologna, Mihajlovic: “Partita tosta, ma andiamo lì per vincere” (Di sabato 16 ottobre 2021) “Sarà una Partita tosta, conosciamo l’Udinese e le sue caratteristiche, andiamo là per vincere. Come ogni volta dopo la sosta non ci sono i nazionali per cui è difficile lavorare, questa non deve essere una scusa, ma solo motivo di orgoglio”. Queste le parole di Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa alla vigilia della trasferta che vedrà il suo Bologna impegnato sul campo dell’Udinese: “Gestirò la gara come ho sempre fatto, cambiare non significa stravolgere. Abbiamo qualche accorgimento in più in fase di non possesso, noi giochiamo sempre in attacco, non c’è un modulo che ti fa vincere le partite. Sicuramente siamo più compatti dietro, ma quando attacchiamo abbiamo sempre i nostri principi. Aspettiamo che entrino in forma anche gli ... Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) “Sarà una, conosciamo l’e le sue caratteristiche,là per. Come ogni volta dopo la sosta non ci sono i nazionali per cui è difficile lavorare, questa non deve essere una scusa, ma solo motivo di orgoglio”. Queste le parole di Sinisain conferenza stampa alla vigilia della trasferta che vedrà il suoimpegnato sul campo dell’: “Gestirò la gara come ho sempre fatto, cambiare non significa stravolgere. Abbiamo qualche accorgimento in più in fase di non possesso, noi giochiamo sempre in attacco, non c’è un modulo che ti fale partite. Sicuramente siamo più compatti dietro, ma quando attacchiamo abbiamo sempre i nostri principi. Aspettiamo che entrino in forma anche gli ...

