Udinese-Bologna 17 ottobre ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Advertising

Fantacalcio : Udinese-Bologna: le formazioni ufficiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Udinese-Bologna, le formazioni ufficiali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Udinese-Bologna, le formazioni ufficiali - apetrazzuolo : SERIE A - Udinese-Bologna, le formazioni ufficiali - napolimagazine : SERIE A - Udinese-Bologna, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Bologna

Dionisi( LIVE )(3 - 5 - 2) UFFICIALE : Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Gotti(3 - 4 - 2 - ...DIRETTA/video streaming tv: buon avvio per Gotti e Mihajlovic La partita di questo pomeriggio rappresenta comunque un'occasione per Pesaro, che sa di doversi prendere la vittoria; ...Le formazioni ufficiali di Empoli-Atalanta, Genoa-Sassuolo e Udinese-Bologna: il pronostico su marcatori, tiratori e ammoniti.Serie A. Tre le partite di oggi alle ore 15.00. Alla Dacia Arena l’Udinese incontrerà il Bologna di Mihajlovic, il Genoa scenderà in campo contro il Sassuolo e l’Empoli cercherà di strappare punti all ...