Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Skov Olsen può fare il quinto di centrocampo, non stravolgerò la tattica contro l'Udinese' https… - apetrazzuolo : BOLOGNA - Mihajlovic: 'Skov Olsen può fare il quinto di centrocampo, non stravolgerò la tattica contro l'Udinese' - napolimagazine : BOLOGNA - Mihajlovic: 'Skov Olsen può fare il quinto di centrocampo, non stravolgerò la tattica contro l'Udinese' - infobetting : Udinese-Bologna (17 ottobre ore 15:00): formazioni, quote, pronostici - Nutizieri : Il Bologna alla prova dell'Udinese. Mihajlovic userà il nuovo modulo, ma mancano gli uomini -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Bologna

Sinisa Mihajlovic presenta. Il tecnico probabilmente manterrà il modulo 3 - 4 - 2 - 1, quello col quale ha battuto la Lazio nell'ultimo turno di Serie A prima della sosta per le nazionali. 'Può succedere che ......5 a 1,68 Clermont Foot - Lille 2 a 2,35 Lione - Monaco X a 3,55 Con 5 euro se ne vincono 238,19 Ecco invece le scelte di Andrea per la domenica : Juventus - Roma X a 3,601 a 2,30 ...Dopo la sosta per le nazionali, il Bologna domenica alle 15 torna in campo contro la bestia nera Udinese, che Mihajlovic non ha mai sconfitto dal suo ritorno in rossoblù. La trasferta in Friuli ...Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro l'Udinese. Queste le sue parole. "Domani continueremo a fare le no ...