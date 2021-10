Tutti gli ex fidanzati di Bella Thorne: “Mi sono innamorata anche di una donna” (Di sabato 16 ottobre 2021) Dal figlio di Pamela Anderson a Benjamin Mascolo (con cui ha dichiarato di essere pronta a convolare a nozze), Bella Thorne è stata spesso al centro della cronaca rosa: scopriamo quali sono state le relazioni più importanti avute dall’attrice prima di trovare finalmente l’amore. Una delle prime storia chiacchierate di Bella Thorne è stata senza dubbio quella con Brandon Lee, figlio di Pamela Anderson. I due sono stati avvistati insieme nel 2015, ma la relazione sarebbe durata meno di un batter di ciglia. A seguire l’attrice è stata legata a Gregg Sulkin, attore britannico che ha recitato in Pretty Little Liars. I due si sono lasciati con un comunicato ufficiale diffuso da E!News: “Dopo molte riflessioni e ricerca interiore, abbiamo ponderato la difficile ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Dal figlio di Pamela Anderson a Benjamin Mascolo (con cui ha dichiarato di essere pronta a convolare a nozze),è stata spesso al centro della cronaca rosa: scopriamo qualistate le relazioni più importanti avute dall’attrice prima di trovare finalmente l’amore. Una delle prime storia chiacchierate diè stata senza dubbio quella con Brandon Lee, figlio di Pamela Anderson. I duestati avvistati insieme nel 2015, ma la relazione sarebbe durata meno di un batter di ciglia. A seguire l’attrice è stata legata a Gregg Sulkin, attore britannico che ha recitato in Pretty Little Liars. I due silasciati con un comunicato ufficiale diffuso da E!News: “Dopo molte riflessioni e ricerca interiore, abbiamo ponderato la difficile ...

