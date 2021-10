Tutta colpa di Freud: Marco Giallini psicanalista nel film di Paolo Genovese (Di sabato 16 ottobre 2021) Tutta colpa di Freud: trama, cast e streaming del film Questa sera, sabato 16 ottobre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Tutta colpa di Freud, film del 2014 diretto da Paolo Genovese con protagonista Marco Giallini che veste i panni di uno psicanalista cinquantenne separato e con tre figlie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Francesco è uno psicanalista cinquantenne separato e con tre figlie: Sara, una donna lesbica che torna dagli Stati Uniti decisa a diventare etero dopo l’ennesima delusione amorosa; Marta, una giovane donna che gestisce la libreria del nonno; Emma, una diciottenne che ha una relazione con ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 16 ottobre 2021)di: trama, cast e streaming delQuesta sera, sabato 16 ottobre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in ondadidel 2014 diretto dacon protagonistache veste i panni di unocinquantenne separato e con tre figlie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Francesco è unocinquantenne separato e con tre figlie: Sara, una donna lesbica che torna dagli Stati Uniti decisa a diventare etero dopo l’ennesima delusione amorosa; Marta, una giovane donna che gestisce la libreria del nonno; Emma, una diciottenne che ha una relazione con ...

Advertising

VIRGINRINGO : Ma stai zitto #Raiola , obblighi #Donnarumma a comportarsi in un “certo modo” per arraffarti-vi 20milioni alla facc… - fenice147 : @BeeBorjas ???????? tengo a precisare che di solito sono normale...è tutta colpa di questo cioccolatino #EnginAkyürek… - MLipperi : @PulvirentiSarah @AlexBazzaro Vabbè dai il saccheggio con la polizia dentro. Basta dai lasciamo stare mi arrendo è… - an12frnc : RT @lxa12501: Osservare le uova per più di 3 minuti perché la cassa è lì e spostandosi si sente male...fatto ?? #MetaErmal tutta colpa tua ??… - yoongisracha : Questo colpa di gente che non ha nulla da fare e si mette a diffondere odio a gratis. Per colpa loro lui ha perso t… -