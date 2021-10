Tu si que vales 2021 | le anticipazioni della puntata di oggi | 16 ottobre

(Di sabato 16 ottobre 2021) Tu si que, ledi16Stasera, sabato 16, alle ore 21,25 su Canale 5 torna Tu si quecon la terzanuova edizione del talent show campione d’ascolti. Alla conduzione ritroviamo Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. La giuria, confermatissima, è composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, e, nel ruolo di rappresentantegiuria popolare, torna Sabrina Ferilli. Si tratta dell’ottava edizione del programma che vede protagonisti persone di qualsiasi età e con i talenti più vari, pronti a mettersi in gioco e a stupire il pubblico da casa e in ...

Advertising

Angela11215675 : Bene se stasera non vedremo Giulia a tu si que vales io guarderò ballando con le stelle altrimenti avrei guardato tu si que vales #amemici20 - bubinoblog : TU SI QUE VALES, QUINTA PUNTATA: MARIA DE FILIPPI TRA TALENTI E RISATE NEL SABATO DI CANALE 5 - bastadrama : Stasera pigiama, divano, coperta e Tu si que vales. Queste serate>>>?? - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV 16 OTTOBRE 2021: UN SABATO SERA ECCEZIONALE TRA BALLANDO CON LE STELLE E TU SI QUE VALES - bubinoblog : GUIDA TV 16 OTTOBRE 2021: UN SABATO SERA ECCEZIONALE TRA BALLANDO CON LE STELLE E TU SI QUE VALES -

Ultime Notizie dalla rete : que vales

Notizieweblive.it

... in onda alle 21.20 su Rai 1 The Rookie e Clarice (serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 2 Le parole , talk show condotto da Massimo Gramellini, in onda dalle 20 su Rai 3 Tu Si(talent show)...Non sono certo i conduttori a dirigere il programma Tu sìsu Canale 5 . Bensì la giuria. La trasmissione, infatti, può contare su personaggi del calibro di Maria De Filippi, Gerry Scott i, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. E i conduttori ...Tu si que vales 2021, le anticipazioni della puntata di oggi del 16 ottobre su Canale 5 alle ore 21.25. Anticipazioni e concorrenti ...Belen Rodriguez è stata criticata da Platinette. L’opinionista, nota nel mondo dello spettacolo e della tv, ha commentato il programma ...