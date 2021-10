Trump sempre al timone dei repubblicani ma ritorno a Casa Bianca appare miraggio (Di sabato 16 ottobre 2021) “Non credo che potrà mai divenire presidente di nuovo”. Con queste parole il parlamentare Anthony Gonzalez, uno dei dieci repubblicani alla Camera ad avere votato per il secondo impeachment di Donald Trump, ha descritto l'ex presidente in una recente intervista al New York Times. Gonzalez, il quale rappresenta il 16esimo distretto dell'Ohio, ha continuato descrivendo l'ex presidente come “un cancro per il Paese”. Dopo due mandati alla Camera, Gonzalez ha deciso di non ricandidarsi, considerando il clima politico tossico, specialmente nel suo partito.Gonzalez è stato preso di mira da fanatici sostenitori dell'ex presidente costringendolo a fare uso della protezione di una scorta per proteggere la sua famiglia. La scelta di Gonzalez di non correre per un terzo mandato è dovuta anche alla feroce battaglia che avrebbe dovuto affrontare contro Max Miller, ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 16 ottobre 2021) “Non credo che potrà mai divenire presidente di nuovo”. Con queste parole il parlamentare Anthony Gonzalez, uno dei diecialla Camera ad avere votato per il secondo impeachment di Donald, ha descritto l'ex presidente in una recente intervista al New York Times. Gonzalez, il quale rappresenta il 16esimo distretto dell'Ohio, ha continuato descrivendo l'ex presidente come “un cancro per il Paese”. Dopo due mandati alla Camera, Gonzalez ha deciso di non ricandidarsi, considerando il clima politico tossico, specialmente nel suo partito.Gonzalez è stato preso di mira da fanatici sostenitori dell'ex presidente costringendolo a fare uso della protezione di una scorta per proteggere la sua famiglia. La scelta di Gonzalez di non correre per un terzo mandato è dovuta anche alla feroce battaglia che avrebbe dovuto affrontare contro Max Miller, ...

