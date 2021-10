Trullo | manomette il contatore del Bar per “risparmiare” | rubata energia elettrica per 16 000 euro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ha pensato bene di rubare l’. O meglio, ha manomesso ildel suo bar, che si trova in zona, per ottenere un’alimentazione disuperiore a quella effettivamente contabilizzata in favore del locale, arrecando un danno complessivo all’azienda erogatrice di circa 16.000ildel bar per ‘nascondere’ la lettura reale Tutto questo per ‘nascondere’ la lettura reale del. Ma ieri pomeriggio, il commerciale ‘truffatore’ è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli, grazie alla collaborazione con il personale tecnico di una società erogatrice di. Si tratta di un 52enne ...