“Triste”, il nuovo brano di Sfera Ebbasta con Feid [VIDEO] (Di sabato 16 ottobre 2021) Ad arricchire la tracklist dell’album “Famoso” è anche disponibile il singolo “Uhlala” prodotto da Charlie Charles Due nuovi brani per Sfera Ebbasta arrivano oggi – venerdì 15 ottobre – ad arricchire la tracklist e scrivere l’ultima grande pagina di Famoso, l’album uscito worldwide per Island Records lo scorso 20 novembre. Disponibili su tutte le piattaforme digitali Uhlala, prodotta da Charlie Charles, e Triste with Feid. Uno sguardo tra passato e presente con parole che disegnano in 3 minuti e 9 secondi la pellicola della vita personale e artistica di Sfera: Uhlala oscilla tra gli anni dell’adolescenza di periferia e quelli del successo, quando fan, lusso sfrenato e / zeri sul bank account / sono una regola. Uhlala, prodotta da Charlie Charles, è senz’altro una traccia circondata da grande hype: ... Leggi su lopinionista (Di sabato 16 ottobre 2021) Ad arricchire la tracklist dell’album “Famoso” è anche disponibile il singolo “Uhlala” prodotto da Charlie Charles Due nuovi brani perarrivano oggi – venerdì 15 ottobre – ad arricchire la tracklist e scrivere l’ultima grande pagina di Famoso, l’album uscito worldwide per Island Records lo scorso 20 novembre. Disponibili su tutte le piattaforme digitali Uhlala, prodotta da Charlie Charles, ewith. Uno sguardo tra passato e presente con parole che disegnano in 3 minuti e 9 secondi la pellicola della vita personale e artistica di: Uhlala oscilla tra gli anni dell’adolescenza di periferia e quelli del successo, quando fan, lusso sfrenato e / zeri sul bank account / sono una regola. Uhlala, prodotta da Charlie Charles, è senz’altro una traccia circondata da grande hype: ...

Advertising

Willi_Shake_01 : @michel_mrk E' comunque una vicenda triste, un'altra che si aggiunge a tante altre. L'Agenda 21 ONU, aveva pubblica… - tiellai : io ieri sera molto molto triste del fatto che ho dovuto tener su il cappotto perché si gelava e nessuno ha potuto a… - Abrasax_2 : RT @blinkhbdl: il terribile paradosso dell'evitare qualcosa che potrebbe renderti felice per paura che possa andare via rendendoti di nuovo… - cecjle : molto triste da dire ma il nuovo album dei coldplay si salva solo grazie a coloratura :( - Padellafluida : Raga è l'ultima notte qui, dire che sto trattenendo uno tsunami è riduttivo, non voglio stravolgere tutto di nuovo,… -