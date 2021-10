Trieste | il presidio di notte diventa un rave party L’attesa il giorno dopo tra gli operai | «E ora che facciamo?» – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 16 ottobre 2021)– Ildel Molo 7 al porto diè quasi vuoto. È il day after la grande mobilitazione che ha portato qui oltre 6 mila persone dalle regioni attorno al Friuli. Alle 8 di mattina ci sono circa un centinaio di persone. I portuali sono poche decine e qualche attivista sta togliendo dalla strada i mozziconi e le bottiglie di birra di unaandata molto vicino all’alba. Nel tardo pomeriggio, quando il sole già stava tramontando, i messaggi politici avevano lasciato posto alla musica e ilsi era trasformato in qualcosa di simile a un. Playlist variegata. Si andava dal classicone People Have the Power fino a Tanti Auguri (con chiara citazione locale) e la canzone triestina Viva l’A e po bon. Dai social arrivano ...