Tribiano | il campo da basket di via Manzoni porta ora il nome di Kobe Bryant |fotogallery

(Di sabato 16 ottobre 2021) Intitolazione ufficiale per la struttura sportiva dopo il lungo iter burocratico. Carmine Lanzetta: «Vorremmo che i ragazzi si ispirassero a questo grande campione, che ci ha insegnato a non smettere mai di migliorarci»

Intitolazione ufficiale per la struttura sportiva dopo il lungo iter burocratico. Carmine Lanzetta: «Vorremmo che i ragazzi si ispirassero a questo grande campione, che ci ha insegnato a non smettere mai di migliorarci»

... che alla sua conclusione vede a quota 9 puntie Soresinese davanti a tutti, con l'... battuto a domicilio dalla Barona , e mezzo passo falso anche per il Club Milanese , seppur su un...Intitolazione ufficiale per la struttura sportiva dopo il lungo iter burocratico. Carmine Lanzetta: «Vorremmo che i ragazzi si ispirassero a questo grande campione, che ci ha insegnato a non smettere mai di migliorarci ...Appuntamento sabato 16 ottobre per la cerimonia ufficiale, con la scopritura della gigantografia del grande campione e alcune dimostrazioni con la Scuola Basket Tribiano e il basket Crema femminile ...